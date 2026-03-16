元日から都内地下鉄の電車内広告に現れた謎の美女に注目が集まっている。透き通るような美肌とラグジュアリーな雰囲気を漂わせる、ダンサーでモデルの天城（あまぎ）アンジュだ。このほど取材に応じ、これまでの自身の半生と、尊敬する「ＴＲＦ」のダンサーＳＡＭからのエールを明かした。天城が起用されたのは、高濃度ビタミンＣ美容液「ヒカリビタセラム」の広告モデル。約３００人が参加したという同広告のオーディションを