カーリング女子の世界選手権２日日（１５日＝日本時間１６日、カナダ・カルガリー）、日本代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）はノルウェーを１０―９で下し開幕３連勝となった。開幕戦で強豪のスイスに６―３で快勝。第２戦では韓国を９―５を下し、勢いに乗るＬＳは、ノルウェーに対し３―６で迎えた第７エンドに４点を奪って大逆転。９―９で並びエキストラエンドに突入したが、１点を確実に奪い勝ち切った。ワールドカーリング