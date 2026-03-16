◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル）＝１着馬に天皇賞・秋への優先出走権レッドバンデ（牡４歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）は、前走で２勝クラスを勝利。まだ３勝クラスの身で格上挑戦だが、同世代のミュージアムマイル、エネルジコといったＧ１ホースを相手に０秒１差の接戦を繰り返した実績があ。強い４歳世代の実績馬で、力は十分に通用する。１週前追い切りに騎乗した主戦の佐