銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。今回ご紹介するのは、「出勤前にボクで癒やされませんか？」と言いながらついてくるおじさん。○癒やされるどころか……最寄り駅から勤めているクラブを目指して歩いていた時のこと。「お姉さん」と呼ぶ声がして、その直後に肩に触れた手があったので振り返ると、中年の男性が立っていました。見覚えはないけれどお客様かもしれないと思い、