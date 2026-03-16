大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）に向かうダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は坂井瑠星騎手＝栗東・矢作芳人厩舎＝との初コンビで臨むことが３月１６日、分かった。管理する安田調教師がＸで発表した。 同馬とコンビを組んできた戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝は３月１４日の中山９Ｒ・房総特別（４歳上２勝クラス、牝馬限定・芝２０００メートル）でロートホル