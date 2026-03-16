米映画芸術科学アカデミーが主催する第９８回アカデミー賞の発表・授賞式が１６日（現地時間１５日）、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われ、「ワン・バトル・アフター・アナザー」（ポール・トーマス・アンダーソン監督）が作品賞に輝いた。昨年９月の全米公開時から「今年のアカデミー賞の大本命」とされてきた同作。直前の米俳優賞（旧ＳＡＧ＝全米映画俳優組合賞）の最高賞・キャスト賞こそ、「罪人たち」に譲ったも