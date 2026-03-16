【モデルプレス＝2026/03/16】ファミリーマートでは、紅茶ブランド・Afternoon Tea監修のもと開発した「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」を、2026年3月17日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売する。【写真】ファミマ“新生”おむすびを食べてみた！“煮たまご入”マヨたま肉そぼろなど嬉しい満足感◆Afternoon Tea監修の人気フラッペ「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」は、