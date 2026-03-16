【モデルプレス＝2026/03/16】元AKB48の柏木由紀が3月15日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿を披露した。【写真】34歳元AKB人気メン「スタイルが際立ってる」美ワキ見せノースリワンピ姿◆柏木由紀、素肌映えるノースリーブワンピース柏木は「マイナビTGC。今回もスタジオMCを務めさせていただきました！華やかなステージの休憩時間にほっと楽しめるそんなコーナーになっていたら嬉しいです」とコメントし、14