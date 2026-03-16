【モデルプレス＝2026/03/16】AKB48の大盛真歩が3月14日、自身のInstagramを更新。シール帳を公開し、話題を呼んでいる。【写真】26歳AKB48人気メンバー「ぎっしり貼られてて凄い」自慢のシール帳◆大盛真歩、シール帳公開大盛は「小学生からズッ友の心友（ゴブリン）と久しぶりに遊んだ日」とつづり、茨城から会いに来てくれた幼馴染と、外出せず自宅で“爆語り”しながらシール交換を楽しんだことを報告。お気に入りのシールがぎ