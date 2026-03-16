東京・上野で現金4億円が入っていたスーツケースが奪われた事件で警視庁は暴力団幹部ら7人を事後強盗の疑いで逮捕したが、2026年3月15日放送の情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）で弁護士の森詩絵里さんは「暴力団がからんだ組織的犯行という見方から実刑はかなり重くなりそうだ」と話した。お互いがそれぞれを手足のように利用して一つの犯行を成し遂げた森弁護士によると、「一般強盗は金品を奪取する際に殴る蹴るなどの暴