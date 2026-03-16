NISAには2つのデメリットがある 便利な制度にも落とし穴があった メリットが多く、優秀な制度に思えるNISAですが、注意しなければいけない点もあります。通常、株式などの投資で損失が出た場合、確定申告を行うことで利益の出た課税口座と合算し損失を相殺することが可能です。この利益と損失を合算できるしくみを「損益通算」といいます。これを行うことで損益通算後の利益から税金が計算されることになり、利益を得た口座にか