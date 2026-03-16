幸福の感じ方には遺伝子が関係している？ 幸福感に関わる遺伝子が判明 皆さんが幸せを感じるのはどんなときでしょうか？ 美味しいものを食べたとき？ とても楽しい体験をしたとき？ それとも日常の何気ないひとときにも幸せを感じたりしますか？答えは人それぞれでしょう。たとえば同じ体験をしても、幸せを感じる人とそうではない人がいると思います。この個人差は、どこから生まれてくるのでしょうか？ じつは幸福感というの