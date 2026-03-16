「非常に直球に強い打者が多く、日本の投手が直球をはじき返された。（ベネズエラ打線は）すごく力があった」【もっと読む】侍Jを苦しめるNPB「選手ファースト」の嘘っぱち日本時間15日のベネズエラ戦に5-8で敗戦。一発攻勢に押し切られた侍ジャパンの井端弘和監督（50）は、「非常に強かった」と完敗を認めざるを得なかった。日本が4強進出を逃したのは大会史上初。井端監督は「選手はよくやってくれた。負けたのはすべて私の