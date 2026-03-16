佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「桜はどうなのか？」 日中の寒さは和らいだものの、まだ朝は冷え込む日も多く、冬の気配が残ります。ウェザーマップによりますと、ことしの福岡の桜の開花は今週金曜日（20日）の予想です。一方「600度の法則」という、2月1日以降の一日の最高気温の合計が600℃を超える頃を開花の目安とする考え方もあり、こちらは16日にも到達しそうです。つぼみ