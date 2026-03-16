トランプ米大統領場合によってはカー​グ島奪取も検討か トランプ米大統領はホルムズ海峡閉鎖解除に向けた連合を今週後半にも発表する見込みだという。アクシオスが報じている。 「ホルムズ連合」と呼ぶ枠組みが形成されることに期待している。また、トランプ氏はタンカーがペルシャ湾で足止めされたままなら、カー​グ島の奪取も検討しているという。これには地上部隊の投入が必要になる。