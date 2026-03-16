アジア株原油睨みながらの展開続くトランプは米中首脳会談延期の可能性示唆 東京時間11:25現在 香港ハンセン指数 25548.65（+83.05+0.33%） 中国上海総合指数 4066.58（-28.87-0.70%） 台湾加権指数 33461.81（+61.49+0.18%） 韓国総合株価指数 5463.34（-23.90-0.44%） 豪ＡＳＸ２００指数 8579.90（-37.19-0.43%） アジア株はまちまち、今週も米イラン情勢を睨みながらの展開が