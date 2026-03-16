NHKは「映像の世紀シリーズ」より、「8K映像で描く第二次世界大戦」をBSP4Kにて今夜(3月16日)23時より4夜連続で放送する。初回は「第一回 熱狂 1937-1940」で、放送は23時59分まで。 日中戦争 日本は中国を支援する英米と対立する 第二次世界大戦の開戦 ドイツ軍は“電撃戦”で強敵フランス軍を撃破した 「第一回 熱狂 1937-1940」では、ドイツと日本、ふたつの国の運命が交差する始まりに光をあてる。1939年9月、