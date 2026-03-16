フジテレビ酒主義久アナウンサー（38）が16日、同局系「サン！シャイン」の生放送内で結婚を発表した。番組最後、酒主アナは「ものすごく私ごとなんですけれども結婚しました」と切り出した。そしてMCの俳優谷原章介に「夫婦円満の秘訣（ひけつ）はありますか？」と質問。谷原からは「分からないです。教えてほしいぐらい」と切り返された。谷原には子供が6人おり、おしどり夫婦として知られる。放送後、自身のインスタグラムを更