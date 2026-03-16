お笑いコンビ・ぺこぱのシュウペイの体型が、1年でまたもや変わった!?公表体重から約10キロ増えて減量したのに、本人いわく再び「おもちのように膨らんできました……」とのこと。その体型でシュウペイは、ほぼ練習せず第46回丹波篠山ABCマラソンに挑み……!? 【TVer】ぺこぱシュウペイ、世界的ダンスチーム・アバンギャルディのヒット曲でノリノリダンス！共演者たち「上手ですよね！」「ちょっとずつ上手くなっている