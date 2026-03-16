お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が10日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。太田が出演した2月のTBS系衆院選特番の舞台裏を明かした。太田は、選挙特番で高市首相への質問をめぐって本人から「いじわるな質問やなぁ」と切り返されていた。今放送では、1時間以上にわたり選挙特番出演を巡る自身に寄せられた悪評について反論した。高市氏へ放った質問について「あんなのアドリブなん