東京・上野の路上で現金約４億２３００万円を盗んだとして、男７人が事後強盗容疑で逮捕された事件で、指示役とみられる山口組系暴力団幹部の狩野仁琉（じんりゅう）容疑者（２１）が事件後、計約１２００万円相当の高級車と腕時計を購入していたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は被害金の一部を充てたとみて調べている。他に逮捕されたのは、職業不詳小池恒児（こうじ）（４７）、住吉会系暴力団幹部の伊藤雄飛（