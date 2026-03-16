日本マクドナルドは25日から、公式アプリ内のサービス「Myマクドナルド リワード」について、店頭注文でもポイントが獲得できるようになると発表した。「Myマクドナルド リワード」確認画面「Myマクドナルド リワード」は、マクドナルド公式アプリを通じて「モバイルオーダー」または「マックデリバリーサービス」で商品を購入するたびに、10円(税込)ごとに1ポイントが付与されるリワード(特典)プログラム。2025年9月に開始し