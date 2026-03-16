米映画芸術科学アカデミーが主催する第98回アカデミー賞授賞式が現地時間15日、米ロサンゼルスのドルビーシアターで行われ、昨年に続いて2年連続の司会となったコメディアンのコナン・オブライエン（62）が、オープニングで、バレエとオペラに関する発言が炎上中の俳優ティモシー・シャラメ（30）を弄る痛快なジョークで会場を盛り上げた。映画「マーティ・シュプリーム世界をつかめ」で主演男優賞にノミネートされているシャラ