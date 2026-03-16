FNNは、15日までの2日間、世論調査を行いました。高市内閣の支持率は67.1%で、政権発足以来初めて60%台となりました。調査は、以下の方法で行いました。高市内閣を「支持する」と答えた人の割合は、2月（72％）より4.9ポイント下がり、67.1%でした。「支持しない」は2月（22.8％）より5.7ポイント上がり、28.5%でした。新年度予算案について、「審議時間を削っても年度内の予算成立を目指すべきだ」と考える人は48.1%、「予算成立