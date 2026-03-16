生まれたばかりの我が子の隣に見知らぬおじいさんが寝ていたら……心臓が止まるくらい驚きますよね……。今回は、そんな体験をしたある女性のエピソードをご紹介します。一人で育児していたら…「出産後、退院して我が家に戻ってきたときのこと。夫は育休がとれず、実家の母は体調不良だったので、しばらく私一人で育児することになりました。幸い、子どもはよく寝る子だったので、そこまで負担ではありませんでした。ある日、トイ