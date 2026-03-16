フォークシンガー松山千春（70）が15日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。甘酸っぱい過去を明かした。松山は卒業シーズンということもあり、荒井由実「卒業写真」を放送した。CM明けで松山は「卒業写真」内の歌詞に言及。「今、ラジオを聴いてくれてるみんな、こんな俺が言うのもなんだけどさ」と前置きした上で「女からな、『あなたは私の青春そのものでした』って言われたことあるんだよ」と恥ずか