湯沢市を拠点に活動する 芸妓と舞妓の団体の創立10周年を記念した公演が行われました。湯沢市を拠点に活動する芸妓と舞妓の団体「秋田湯沢湯乃華芸妓」。湯沢市で一度途絶えた芸舞妓の文化を復活させ、地域の活性化につなげようと、2015年4月に発足しました。10周年の節目を祝う記念公演では、芸妓の市佳依さんが、かつて湯沢の街で舞の名手として名をはせた芸妓「吉弥」を襲名しました。吉弥さん「この名に恥じぬよう、なお一層芸