広島・宮島観光の移動が、かつてないほどおトクでスムーズになります。JR西日本グループは、観光ナビアプリ「tabiwa by WESTER」で、2026年4月から利用できる「宮島満喫パス」と「井原・岡山周遊パス」の発売を開始しました。特に注目の「宮島満喫パス」は、2日間1,500円という破格の安さで、JR・広電・フェリーが乗り放題になるだけでなく、厳島神社の拝観券までセットになった“神パス”です。 2026年12月に「原爆ドーム」と「嚴