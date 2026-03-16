インフォメティスがストップ高の水準となる前営業日比８０円高の４１７円に買われた。１６日、英ロンドンの自治体で実施された高齢者向け見守り実証において、同社のＡＩ電力データ解析技術が生活行動の変化検知に有効であるとの評価を受けたと発表。これを好感した買いが入ったようだ。レッドブリッジ・ロンドン自治区において１２カ月間実証が行われ、結果が公表された。インフォメテと同社の英子会社は今回の評価を踏ま