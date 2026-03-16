ジョシュ・サフディ監督、ティモシー・シャラメのパンツを脱がす！世にいうハマり役とは、「この人、本当にこういう人なんじゃないか？」と思わせることだ。そして日本の創作者のあいだでは、作品の中でパーソナルな部分をさらけ出すことを「パンツを脱ぐ」と表現する。シャラメが『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』（2025年）で演じた役は、彼のメディアを通じて垣間見える野心を体現した役で