ＳＡＡＦホールディングスが大幅続伸している。前週末１３日の取引終了後に、Ｓｃｈｏｏと資本・業務提携に向けた協議を開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。 教育プラットフォーム事業を推進するＳｃｈｏｏとの提携を通じてデジタル人材プラットフォーム構築・強化を図ることで、企業価値の最大化を実現するのが狙い。ＳＡＡＦＨＤは３月１６日と２６日の２回に分けてＳｃｈｏｏ株