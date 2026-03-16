タナベコンサルティンググループが４日ぶりに反発している。この日、２６年３月期の期末配当予想を１４円から１５円へ引き上げ、年間配当予想を２７円としたことが好感されている。前期実績４８円（ただし２５年４月１日付で１株から２株への株式分割を実施）に対しては実質増配となる。 出所：MINKABU PRESS