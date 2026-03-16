第98回アカデミー賞主演女優賞を『ハムネット』のジェシー・バックリーが受賞した。 参考：【随時更新】第98回アカデミー賞受賞結果一覧 2020年に発表され、英女性小説賞、全米批評家協会賞を受賞したマギー・オファーレルの同名小説を映画化した本作。製作総指揮には、スティーヴン・スピルバーグとサム・メンデスが名を連ね、『ノマドランド』で第93回アカデミー賞