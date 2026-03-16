東邦アセチレン＝急速人気化。寄り付き直後に前週末比３１円高の４８６円まで駆け上がり、２月２７日の昨年来高値４８０円をブレークし新値街道に突入した。産業用ガスの製造・販売を幅広く手掛けるが、ナノテクノロジーなどハイテク分野で必須となっている高純度アセチレンのキーカンパニーとして頭角を現している。また、水素については半導体業界の旺盛な需要に対応し、昨年８月に山形県酒田工場で水