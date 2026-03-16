バイエルンは15日、GKスベン・ウルライヒが右内転筋損傷と診断されたことを発表した。4人のGKが離脱する事態となり、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)で16歳のGKレオナルド・プレスコットを起用する可能性が浮上している。バイエルンは守護神のGKマヌエル・ノイアーが6日のリーグ戦で肉離れを負い、続く10日の欧州CLではGKヨナス・ウルビッヒが脳震盪に見舞われた。さらに3番手のウルライヒが14日のリーグ戦で負傷。セカンド