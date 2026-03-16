職員などへのパワーハラスメントが問題となっている西川町の菅野大志町長は、きょうTUYの取材に対し、次期町長選への出馬について明言を避けました。 菅野町長は、きょう、次期町長選に出馬する意向はあるのかとの問いに、「もう少し時間をいただきたい」としたほか、「熟慮し後援会と相談して判断する」と話しました。 西川町長選挙は来月7日告示、12日に投開票の予定です。