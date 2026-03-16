WBC連覇を目指した侍ジャパンの戦いは“大谷翔平の打席”で幕を閉じた。韓国メディア『OSEN』が「“歴代最悪”日本大騒ぎ、まさか大谷が最後の打者だなんて…2連覇の夢が粉々に、現地ファンも“絶望的”の声」と題して報じている。【写真】こりゃ大谷も惚れる…妻・真美子さんの満面スマイル日本は3月15日（日本時間）、米マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC準々決勝でベネズエラに5-8で敗れた。プールDを2位で通過したベ