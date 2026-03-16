【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Man宮舘涼太が『FRaU MOOK JAXURY 2026』（3月31日発売）の表紙に登場する。 ■宮舘涼太の濃密な「雅だて粋だて男だて」時間とは？ 4月4日スタートのドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』で主演を務める宮舘涼太。その優雅さ、優しさ温かさ、面白さが混然一体となった唯一無二の輝きは、まさにJAXURY（ジャクシュアリー）。※JAXURY＝日本の（