【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの“美の精鋭” 尾崎匠海・木村柾哉・佐野雄大が『VOCE』5月号に初降臨する。 ■「美しさとは○○である」3人が導き出す、それぞれの美学とは？ 注目の男性アーティストを追う連載「SUPER PEOPLE」に、グローバルボーイズグループ・INIから、尾崎匠海、木村柾哉、佐野雄大が初登場。「美」をテーマに4ページの拡大版で届ける。 各書店の写真