【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupの新曲「でこぼこライフ」が、グループ初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の主題歌に決定。さらに、映画の本予告・本ポスタービジュアルが公開された。 ■「でこぼこライフ」は少しの失敗も“これでいいのさ！”とポジティブに変換するハッピーソング 本作は、赤塚不二夫による名作ギャグ漫画『おそ松くん』を原作とし、2015年