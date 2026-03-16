16日前引けの日経平均株価は3日続落。前週末比681.19円（-1.27％）安の5万3138.42円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は460、値下がりは1065、変わらずは62と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は81.56円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、フジクラ が59円、ファストリ が49.74円、ＴＤＫ が49.14円、ファナック が29.58円と並んだ。 プラス寄与度