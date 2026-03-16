16日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数499、値下がり銘柄数909と、値下がりが優勢だった。 個別ではＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス、明海グループが一時ストップ高と値を飛ばした。ウエストホールディングス、ＴＡＮＡＫＥＮ、ナカボーテック、中村屋、林兼産業など24銘柄は昨年来高値を更新。岡本硝子、アシードホールディングス、宮入バルブ製作所、フジマッ