16日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比5.1％増の2460億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同4.1％増の1757億円だった。 個別ではＮＥＸＴ原油ブル 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、グローバルＸ超短期円建て債券ＥＴＦ 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅとうもろこし上場投資信託 、ＮＥ