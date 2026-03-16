16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数169、値下がり銘柄数380と、値下がりが優勢だった。 個別ではインフォメティス、イメージ情報開発、ＶＡＬＵＥＮＥＸがストップ高。ＱＤレーザは一時ストップ高と値を飛ばした。パワーエックス、エクストリーム、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン、インターネットインフィニティー、ハルメクホールディングスなど6銘