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16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ11295915.4 47020 ２. 日経Ｄインバ 15129 -11.84996 ３. 日経ベア２ 13447-6.9 122.8 ４. 野村日経平均 10271 -11.0 55210