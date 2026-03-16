北海道弟子屈町の小学校では、クマの生態や対処法を伝えるヒグマ教室が開かれました。とくにクマが冬眠から目覚めるこれからの時期に注意が必要です。クマと遭遇する事故を防ごうと、弟子屈町の小学校では初めてのヒグマ教室が開かれました。警察が知床でクマの保護や管理を担う知床財団の職員を講師に招き、クイズでクマの生態を伝えたり、クマに遭った場合の対処法を実践しました。（小学生）「クマがいます」（講師）「何頭いま