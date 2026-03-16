参院予算委で答弁する高市首相＝16日午前高市早苗首相は16日の参院予算委員会で、中東情勢悪化を受けたエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡への艦船派遣に関し、総合的に対応を検討していると明らかにした。「法律の範囲内で日本関係船舶と乗員の命をどう守るか、何ができるか検討中だ」と述べた。派遣は一切決めていないとした上で「いろいろな指示を出しながら検討を続けている」とも語った。米側からの派遣要請について「まだ求