【WRC世界ラリー選手権】第3戦 サファリ・ラリー・ケニア【映像】悪路で180km/h超！異次元の激走（実際の様子）3月15日、WRC（世界ラリー選手権）第3戦サファリ・ラリー・ケニアでトヨタの勝田貴元が34年ぶりとなるWRC日本人優勝。トップに浮上した競技3日目デイ3には荒れた路面で乾坤一擲の走りを見せた。サファリ・ラリー・ケニアは1973年のWRC創設年に初開催された伝統のラリーで、首都ナイロビの北東にあるナイバシャ湖周