準々決勝で侍ジャパンを撃破ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」はベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇に届かず。ベネズエラ指揮官は試合後、日本の采配について言及した。侍ジャパンが激闘の末に散った。大谷翔平、森下翔太の本塁打で5-2とリードを奪ったものの、ベネズエラの強力打線を封じきれず。5-8の逆転で