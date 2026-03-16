TORANOTEC投信投資顧問は、インフレ時代の投資意識調査の結果を2026年3月12日に発表した。本調査は、2026年3月6日〜8日の期間、資産運用サービス「トラノコ」の利用者460名を対象に、インターネットアンケートにて実施された。調査の結果、「預金では資産が増えない」と実感している人が93%にのぼる一方、「できるだけリスクは抑えたい」と考える利用者が86%を占めることが明らかになった。物価上昇を背景に、安定性と利回りのバラ